Gemiddeld vijf coronabesmettingen per Eurovisiesongfestivalshow

Van de 29.875 bezoekers die de negen shows van het Eurovisie Songfestival hebben bijgewoond, testten in totaal 48 mensen positief bij de coronatest die vijf dagen na het evenement werd afgenomen. Zij zijn dus besmet geraakt op de dag van of rond show, al kan deze besmetting ook buiten het festival hebben plaatsgevonden. Dat kan worden afgeleid uit cijfers die de GGD’en aan Fieldlab Evenementen ter beschikking hebben gesteld.

Dat komt neer op ongeveer vijf mensen gemiddeld per show. Daarnaast is van dertien andere personen, verdeeld over de negen shows, vastgesteld dat zij besmet waren tijdens tests die werden afgenomen voordat de periode van vijf dagen was verstreken. Deze mensen meldden zichzelf met klachten bij de GGD en werden daarom getest en positief bevonden.

Op het moment van de toegangstest waren deze mensen wel al besmettelijk, maar werd het virus nog niet gedetecteerd door de test die iedere bezoeker moest laten afnemen. Deze besmettingen vonden dus zeker plaats voor het ESF en staan dus los van het evenement.

Bezoekers

De cijfers gaan alleen over bezoekers van het Eurovisie Songfestival. Cijfers over crew, vrijwilligers, pers en delegatieleden worden naar verwachting later deze maand door de organisatie zelf bekendgemaakt, maakte Fieldlab donderdag bekend.

Het Eurovisie Songfestival vond plaats tussen 17 en 22 mei in Rotterdam Ahoy. Gedurende negen shows (zes repetities, twee halve finales en de finale) mochten maximaal 3.500 bezoekers per show onder strikte voorwaarden aanwezig zijn. Alle bezoekers moesten bij binnenkomst een geldig negatief testbewijs kunnen laten zien dat niet ouder was dan 24 uur. Het uitsluitend zittende en geplaceerde publiek ontvingen voor vertrek van huis vragen over hun gezondheid via een speciale app.