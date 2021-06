Overheid opent garantieloket voor organisatoren evenementen

Sinds het begin van de coronacrisis konden nauwelijks evenementen doorgang vinden. Aanvankelijk dekten annuleringsverzekeringen een groot deel van de kosten, maar veel verzekeraars hebben die mogelijkheid inmiddels uit de polisvoorwaarden geschrapt. Daardoor zijn de financiële risico’s voor veel organisatoren niet meer te dragen.

De regeling geldt voor alle evenementen die in de tweede helft van 2021 in Nederland worden gehouden. Het gaat dan om festivals, concerten, sportevenementen en zakelijke congressen. Als een evenement door coronamaatregelen niet kan doorgaan, vergoedt de overheid 80 procent van de al gemaakte kosten. Voor de overige 20 procent kan een lening worden afgesloten. Voor de regeling is 385 miljoen euro gereserveerd.