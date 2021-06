Franse dj David Guetta verkoopt muziekrechten aan Warner

Het gaat om alle liedjes die de 53-jarige Guetta, bekend van hits als Titanium, Memories en When Love Takes Over, de afgelopen twee decennia heeft uitgebracht. Het is niet bekendgemaakt hoeveel Guetta voor de deal heeft gekregen. Ingewijden vertellen aan entertainmenttijdschrift Variety dat het zou gaan om tientallen miljoenen dollars.

Artiesten kiezen er vaker voor om rechten van hun muzikale oeuvre te verkopen. Zo kreeg Bob Dylan vorig jaar bijna 400 miljoen dollar van platenmaatschappij Universal Music voor al zijn uitgebrachte liedjes. Ook artiesten als Debbie Harry, Shakira en Neil Young maakten vergelijkbare afspraken.