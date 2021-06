Hamer ontvangt alle hoofdrolspelers in kabinetsformatie tegelijk

Het is voor het eerst dat Hamer een gesprek heeft met alleen de leiders van VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie tegelijk. Wel ontving zij hen de afgelopen weken in wisselende samenstellingen. Ook zaten de partijen eind mei al eens bij elkaar in een groter ‘cluster’, waarbij ook SP-leider Lilian Marijnissen aanschoof. Zij had toen al laten weten niet in een coalitie met VVD-leider Mark Rutte te zullen stappen.

Hamer sprak donderdag met Rutte, D66-leider Sigrid Kaag en Jesse Klaver van GroenLinks. Ze wilden allen weinig kwijt over de inhoud, maar zeiden bijgepraat te zijn over de voortgang. Rutte zei wel dat er gesproken is over ‘een denkbare oplossing voor welke partijen met elkaar mogelijk’ zouden kunnen beginnen aan ‘heel voorzichtig’ een ‘eerste stap’. Ook Sigrid Kaag liet blijken dat er beweging in de besprekingen zat.

Weinig schot in formatie

De Tweede Kamerverkiezingen zijn deze donderdag precies drie maanden geleden, maar in de formatie zit volgens de betrokkenen vooralsnog weinig schot. Een meerderheidscoalitie zonder VVD of D66 lijkt vooralsnog onmogelijk te zijn. De VVD heeft laten weten niet zonder het CDA te willen, en D66 wil dat er progressieve partijen deelnemen.

Voor een progressieve samenwerking wordt naar de PvdA en GroenLinks gekeken, en die partijen willen alleen samen in een coalitie. VVD en CDA hebben daar tot nu toe steeds bezwaar tegen gemaakt, hoewel de combinatie niet is uitgesloten. Die partijen zouden zelf liever met de ChristenUnie samenwerken, maar dat ziet D66 weer niet zitten.

Combinaties met Volt en JA21, die onder anderen Rutte heeft genoemd, liggen politiek ingewikkeld en hebben bovendien sinds het aangekondigde vertrek van Pieter Omtzigt uit het CDA geen meerderheid meer.