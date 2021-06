AEX naar kleine winst na opleving in laatste uren

De Amsterdamse AEX-index is donderdag met een kleine winst gesloten. De Europese beurzen stonden het grootste deel van de dag in het rood na een rentebesluit van de Federal Reserve, die eerder dan beleggers hadden voorzien de rente wil verhogen. De beurs in Amsterdam schudde echter in de laatste handelsuren de negativiteit van zich af. Andere Europese beurzen lieten een wisselend beeld zien.

Banken en verzekeraars werden overwegend hoger gezet, al hielden ze de grote plussen uit de ochtend niet vast. Bij een hogere rente kunnen zij makkelijker geld verdienen. Het Duitse biotechnologiebedrijf CureVac kelderde na tegenvallende resultaten van zijn coronavaccin.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,2 procent hoger op 734,89 punten. De MidKap verloor 0,7 procent tot 1058,804,43 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt en Parijs stegen tot 0,3 procent. De Londense FTSE-index zakte 0,4 procent.

Hoofdbedrijven

Verzekeraar Aegon stond bovenaan bij de hoofdbedrijven op het Damrak met een winst van 1 procent. Ook branchegenoot ASR (plus 0,5 procent) eindigde in de plus, maar NN Group stond met een min van 0,7 procent vrijwel onderaan. Alleen staalbedrijf ArcelorMittal (min 3,5 procent) ging harder omlaag. Bij de banken kon ING de winst van eerder op de dag niet vasthouden, het aandeel leverde 0,3 procent in. Ook het in de MidKap opgenomen ABN AMRO werd 0,3 procent teruggezet.

In Frankfurt won Deutsche Bank 0,3 procent en Barclays steeg 1 procent in Londen. De Franse banken BNP Paribas en Crédit Agricole klommen tot 1 procent.

Frankfurt

In Frankfurt raakte CureVac haast 43 procent aan beurswaarde kwijt. Beleggers reageerden teleurgesteld op het nieuws dat het vaccin van de Duitse biofarmaceut slechts 47 procent effectief is gebleken tegen het coronavirus. Daarmee voldoet het vaccin nog niet aan de geëiste criteria en komt de levering van miljoenen vaccins aan Europese lidstaten mogelijk in gevaar.

Ryanair dikte 3 procent aan in Londen. De Ierse luchtvaartmaatschappij gaat de Britse overheid aanklagen om het ‘stoplicht’-systeem met reisadviezen. De prijsvechter ergert zich eraan dat het Verenigd Koninkrijk maar weinig bestemmingen heeft staan op zijn lijst van landen zonder quarantainevereisten. Concurrenten easyJet en IAG, het moederbedrijf van British Airways, stegen tot 2,4 procent na berichten dat volledig gevaccineerde Britten mogelijk vrijer kunnen reizen.

De euro was 1,1911 dollar waard, tegen 1,2101 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,5 procent goedkoper op 71,06 dollar. Brentolie kostte ook 1,7 procent minder, op 73,06 dollar per vat.