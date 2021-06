EMA: beschikbare vaccins werken goed tegen coronavarianten

De belangrijkste variant die nu in Europa rondgaat, is de Delta-variant. Die werd eerder de Indiase variant genoemd, omdat hij in India is ontdekt. In Groot-Brittannië is de mutatie bij tienduizenden mensen vastgesteld. Ook in landen als Duitsland, België, Spanje, Italië en Frankrijk is de variant opgedoken. In Nederland zijn 27 gevallen bekend, maar omdat dit met steekproeven wordt onderzocht, kan het werkelijke aantal hoger liggen. In India gaat inmiddels ook een mutatie van de mutatie rond, die nog krachtiger is. Deze variant wordt Delta-plus genoemd.

Andere veelvoorkomende mutaties zijn de Alpha-variant (voorheen de Britse variant), de Beta-variant (voorheen de Zuid-Afrikaanse variant) en de Gamma-variant (voorheen de Braziliaanse variant).

De vier beschikbare vaccins zijn Comirnaty (ontwikkeld door Pfizer en BioNTech), Vaxzevria (van AstraZeneca) en de vaccins van Moderna en Janssen.