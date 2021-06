Ook Denemarken wil coronavaccins aanbieden aan tieners

De Deense autoriteiten willen door tieners te vaccineren de vaccinatiegraad in het land omhoog krijgen in aanloop naar de winter. De jongeren krijgen in eerste instantie waarschijnlijk alleen het Pfizer/BioNTech-vaccin aangeboden, omdat de andere vaccins nog niet zijn goedgekeurd voor hun leeftijdsgroep.

Directeur Søren Brostrøm van de gezondheidsautoriteit zei dat het vaccineren van volwassenen halverwege september afgerond moet zijn. In het meest optimistische scenario is dan 75 procent van de Denen beschermd tegen het virus, zei hij. Daar kan nog eens 4 procent bijkomen als ook de adolescenten zijn ingeënt.

Op andere plaatsen in Europa komen tieners nu al aan de beurt. Jongeren vanaf 12 jaar kunnen in Frankrijk sinds dinsdag ingeënt worden.