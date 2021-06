Amerikaans hooggerechtshof houdt Obamacare in stand

Een meerderheid van zeven van de negen opperrechters besloot de Affordable Care Act in stand te houden. Texas en andere Republikeinse staten die de wet aanvochten hebben daar volgens het hof geen juridische grondslag voor. De vraag of de delen van de wet in strijd zijn met de grondwet heeft het hof niet beantwoord.

Het was de derde keer dat het hoogste rechtelijke orgaan van de VS Obamacare ongemoeid laat. De regering van president Joe Biden had er eerder dit jaar op aangedrongen de wet waardoor miljoenen Amerikanen verzekerd zijn voor ziektekosten in stand te houden. Biden had tijdens zijn campagne beloofd de zorg toegankelijker en betaalbaarder te maken en heeft Obamacare breder en langer toegankelijk gemaakt.