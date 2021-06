Oud-president Kaunda (97) van Zambia overleden

Kaunda werd drie dagen geleden opgenomen in een militair ziekenhuis in de hoofdstad Lusaka. De missionariszoon was de laatste nog levende van de leiders die aan de macht kwamen na de onafhankelijkheid van Afrikaanse landen in de tweede helft van de vorige eeuw.

Kaunda was van 1964 tot 1991 staatshoofd van het land in zuidelijk Afrika, dat tot de onafhankelijkheid in 1964 Noord-Rhodesië werd genoemd. Het was daarvoor een Britse kolonie. In het Westen werd Kaunda geprezen om zijn staatsmanschap en politiek van verzoening.