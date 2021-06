Koning wenst voetbalsupporters fijne wedstrijd

Koning Willem-Alexander wenste een groepje voetbalfans donderdag een fijne wedstrijd, toen hij het Amsterdam Museum verliet na de opening van een expositie over de Gouden Koets. Zelf gaf de koning aan de EK-wedstrijd van Nederland tegen Oostenrijk deze keer thuis te kijken. Afgelopen zondag was hij aanwezig bij de eerste wedstrijd van Oranje in de Johan Cruijff ArenA.

Bij de plek waar de auto van de koning stond, hadden zich wat belangstellenden verzameld om een glimp van Willem-Alexander op te vangen. Bij het zien van de Oranjeshirts richtte hij zich even tot de supporters en wenste ze een fijne wedstrijd.