Amerikaanse beleggers schudden Fed-zorgen van zich af

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag bij opening licht omhooggegaan. Beleggers kauwden nog na op het rentebesluit van de Federal reserve waaruit bleek dat de centrale bankiers eerder dan verwacht de rente willen verhogen. Ook verwerkten ze cijfers over Amerikaanse uitkeringsaanvragen die onverwacht stegen, voor de eerste keer sinds april.

De beleidsmakers van de Fed lieten na afloop van hun tweedaagse vergadering weten dat ze in 2023 de rente verwachten te verhogen en dat is sneller dan voorzien. Ook de coronasteunmaatregelen worden daarom wat sneller afgebouwd. Dat nieuws is slecht voor de aandelenmarkten en de grote beursgraadmeters in New York sloten woensdag al met verlies. Ook in Azië en Europa gingen de beurzen overwegend omlaag.

De Amerikaanse uitkeringsaanvragen stegen onverwacht naar 412.000 nadat de eerste vier staten de extra corona-uitkeringen hadden stopgezet. De verwachting is dat de toename een tijdelijke hobbel is en dat het aantal uitkeringsaanvragen de daling die in februari begon, voortzet.

Dow-Jonesindex

De Dow-Jonesindex stond donderdag na enkele minuten handel 0,1 procent hoger op 34.062 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging 0,2 procent omhoog tot 4230 punten en techbeurs Nasdaq won eveneens 0,2 procent tot 14.062 punten.

Amerikaanse banken deden het goed door het Fed-besluit. Hogere rente maakt het makkelijker voor ze om geld te verdienen. Banken als Citigroup en Bank of America werden tot 0,4 procent hoger gezet.

Mijnbouw

De prijs van koper daalt en daardoor gaan ook mijnbouwbedrijven omlaag. Freeport McMoRan verloor 1,1 procent. Newmont ging 2,4 procent omlaag.

Het Duitse biotechbedrijf CureVac verloor bij de opening van Wall Street 47 procent van zijn waarde. Het coronavaccin van het bedrijf bleek slechts 47 procent effectief bij een test. Daarbij wijst het bedrijf erop dat van de proefpersonen vrijwel niemand meer de alfa-variant van het coronavirus had.

Valuta

Start-up voor elektrische pick-ups Lordstown Motors daalde opnieuw 2,4 procent. Het bedrijf, dat eerder deze week de topman en financieel directeur zag opstappen nadat die hadden gelogen over de prestaties van de onderneming, moest toegeven dat er geen bindende toezeggingen zijn om pick-ups te kopen.

De euro was 1,1943 dollar waard, tegen 1,2101 dollar een dag eerder. De prijs van Amerikaanse olie ging 0,1 procent omhoog en een vat werd voor 72,20 dollar verhandeld. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper en kostte 74,31 dollar per vat.