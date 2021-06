Inmarsat verwacht passende oplossing voor noodsignaal scheepvaart

Satellietbedrijf Inmarsat, dat noodoproepen ontvangt van schepen op zee, verwacht een passende oplossing in de kwestie rond de gedwongen verplaatsing van zijn ontvangstschotels in het Friese Burum. Op donderdag diende een kort geding in Rotterdam waarin het bedrijf nut en noodzaak van het grondstation voor de levens op zee benadrukte.

De zaak gaat over het Nationaal Frequentie Plan en de veiling van de 3,5 Ghz frequentie. De schotels van Inmarsat sturen al sinds 1990 de noodsignalen door via deze frequentieband. Inmiddels is de 3,5 Ghz frequentie ook toegewezen voor 5G.

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) maakte eerder bekend dat verplaatsing van dit station naar het buitenland noodzakelijk lijkt, omdat het kabinet wil dat Nederland het beste mobiele internet van Europa houdt. Het park kan het snelle telecommunicatienetwerk voor consumenten in de weg staan.

Ongestoord werken

In het grondstation in Burum ontvangt Inmarsat jaarlijks circa 160 oproepen van schepen in nood. Daarmee bestrijkt het station circa een derde van de wereldwijde oproepen. Inmarsat wil graag dat dit werk ongestoord in Friesland kan blijven en hoopt daar weer over met de overheid in gesprek te kunnen. De schotels moeten ook in werking blijven vanwege internationale afspraken, zo klinkt het.

Inmarsat benadrukt dat de staatssecretaris inmiddels bereid is tot overleg. Dat gesprek ziet het satellietbedrijf met vertrouwen tegemoet. Ondanks de toezegging doet de rechter uitspraak in de zaak. Die wordt over twee weken verwacht.