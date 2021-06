‘Luchthavens tot 2032 te weinig inkomsten voor investeringen’

De ACI spreekt verder van ‘historische financiële verliezen’ voor vliegvelden het afgelopen jaar. De organisatie berekende dat Europese luchthavens vorig jaar meer dan 20 miljard schuld hebben opgebouwd. De miljardenleningen houden de luchthavens nu overeind. Ondanks het steeds meer ‘opengaan’ van economieën en het wegvallen van reisbeperkingen gelden er nog altijd wel andere beperkingen, zoals het moeten houden van afstand. Daardoor hebben luchthavens moeite met het opschalen van de capaciteit en kunnen ze nog lang niet zoveel passagiers verwerken als voorheen.

‘Alle luchthavens zaten te wachten op het moment dat het vervoer van passagiers zich ging herstellen. Maar, vergis je niet, dit betekent niet dat ze daarmee ook de financiële zaken meteen op orde hebben’, waarschuwt Olivier Jankovec, directeur van de brancheorganisatie.

Luchthavengelden

Daarnaast hebben vliegmaatschappijen wel direct en indirect coronasteun gehad, maar die steun is niet terechtgekomen bij de vliegvelden, aldus de ACI. Mede daardoor staan grote geplande uitgaven van luchthavens de komende jaren op losse schroeven, net als toekomstige investeringen in duurzaamheid om de uitstoot van CO2 terug te dringen. De ACI wil daarom dat er snel nieuwe regels voor luchthavengelden komen per land, net als een onderzoek naar de regels voor staatssteun in Europa. Luchthavengelden zijn de vergoedingen die luchtvaartmaatschappijen betalen voor het gebruik van de vliegvelden.

De vooruitzichten voor na de zomer zijn ook nog onduidelijk, aldus de organisatie. Dat komt door een combinatie van trage groei van het vliegverkeer, duurdere luchthavengelden waar vliegmaatschappijen last van hebben en onzekerheid over de coronaregels en hoe luchthavens hun verliezen kunnen herstellen.