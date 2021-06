Weekgemiddelde coronagevallen verder gedaald

Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn er 1086 nieuwe positieve coronatests geregistreerd bij het RIVM. Dat zijn er 494 minder dan vorige week donderdag. Het gemiddelde niveau over de afgelopen zeven dagen is hiermee ook weer verder gedaald.

In de afgelopen zeven dagen kwamen er 7742 nieuwe positieve testuitslagen binnen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, aanzienlijk minder vergeleken met de voorgaande weken. Gemiddeld komt dit neer op 1106 nieuwe gevallen per dag, het laagste aantal sinds 13 september.

