Testlocaties in Utrecht eerder dicht vanwege de hitte

Meerdere coronatestlocaties in de provincie Utrecht zijn donderdagmiddag en vrijdagmiddag dicht. De teststraten in Amersfoort, Woerden, Veenendaal en Vianen sluiten om 13.00 uur. De andere twee locaties, beide in de stad Utrecht, zijn wel open. De GGD regio Utrecht heeft contact opgenomen met iedereen die een afspraak had om getest te worden, om de afspraak te verplaatsen naar een andere dag of een andere locatie.

Het vaccineren gaat door. In Veenendaal heeft de brandweer de daken gekoeld om de temperatuur te laten dalen. Ook in Amersfoort hebben medewerkers en gevaccineerden veel last van de hitte.