Sint-Maarten krijgt na ruzie alsnog 19 miljoen euro coronasteun

Sint-Maarten krijgt, na maanden van politieke strijd, alsnog de omgerekend 19 miljoen euro aan coronasteun toegekend. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) in een brief aan de Tweede Kamer.

Het eiland, dat een onafhankelijk land is binnen het Koninkrijk, zou al twee keer eerder het geld ontvangen. Eerst ging dat niet door vanwege een racisme-aanklacht tegen Nederland bij de Verenigde Naties. Nadat dit was uitgepraat ging opnieuw de steun niet door, ditmaal vanwege wanbestuur op het vliegveld van Sint-Maarten. Inmiddels heeft de regering daar voldoende actie ondernomen om het bestuur op de luchthaven te herstellen en is er voldoende vertrouwen om het geld uit te keren, vindt het kabinet.