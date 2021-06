Cryptohandelsplatform Kraken heeft plannen voor beursgang

Kraken werd in 2011 opgericht in San Francisco en heeft meer dan 6 miljoen gebruikers in bijna 190 landen. De onderneming zou onlangs gesprekken hebben gevoerd over een nieuwe financieringsronde waarbij Kraken op meer dan 10 miljard dollar kan worden gewaardeerd en volgens ingewijden zelfs op meer dan 20 miljard dollar.

Powell gaf verder aan optimistisch te zijn over de bitcoin ondanks de recente koersdalingen van de digitale munt. Hij denkt dat de bitcoin dit jaar naar een nieuw record zal stijgen, nadat in april een record van bijna 65.000 dollar werd bereikt. De bitcoin is nu ongeveer 39.000 dollar waard.