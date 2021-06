Niet eerder zo heet in Nederland op 17 juni

In Hupsel in de Achterhoek is de temperatuur donderdag volgens Weer.nl opgelopen tot 33,2 graden. Daarmee is het landelijk de warmste 17 juni ooit gemeten. Het oude record werd op 17 juni 2002 in de boeken gezet, toen het in Arcen (Limburg) 32,9 graden werd.

Langs de oostgrens van het land kan het kwik de komende uren zelfs nog verder oplopen tot 35 graden. In De Bilt werd eerder op de dag al de eerste tropische dag van het jaar waargenomen. Op het hoofdstation werd het 30,3 graden en daarmee werd de grens van minimaal 30 graden, die nodig is om officieel van een tropische dag te mogen spreken, doorbroken.

In de avond, in de nacht van donderdag op vrijdag en op vrijdag zelf volgen vanuit het zuiden regionaal zware onweersbuien die overlast kunnen veroorzaken. Dit kan een felle bui zijn met hagelstenen en veel neerslag in korte tijd. Ook harde windstoten worden niet uitgesloten.

Tropennacht

Ondanks die buien is er - zeker in de stedelijke gebieden in het zuiden - wel opnieuw kans op een tropennacht met minima van boven de 20 graden. Op 18 juni was er nog nooit eerder sprake van een tropennacht. De hoogste nachttemperatuur werd in 1930 in Den Helder gemeten, toen werd het 18,6 graden.

Vrijdag overdag trekken de buien weg en breekt de zon snel weer door. Het is dan met 28 tot 32 graden zeer broeierig. Op de Wadden is het beduidend frisser, daar geeft de thermometer maar 20 graden aan. In de loop van de middag en avond kunnen vooral in het westen en noorden nog een aantal flinke buien ontstaan.

Deze buien gaan gepaard met zwaar onweer, zware windstoten tot 90 kilometer per uur en grote hagelstenen van 2 tot wel 5 centimeter. Daarbij valt er ook in korte tijd veel neerslag. Lokaal valt er vrijdag over de hele dag zo’n 50 tot 80 millimeter, gelijk aan de hele maandsom van juni. Dat staat gelijk aan vijf tot acht emmers water per vierkante meter.