Mondkapjes voorlopig nog niet weg uit winkelschap

Winkels blijven voorlopig mondkapjes aanbieden, ook als het dragen ervan binnenkort mogelijk op veel plekken in Nederland niet meer nodig is. De winkels denken dat er ook na verdere versoepelingen door het kabinet nog vraag zal zijn naar de niet-medische gezichtsmaskers, komt naar voren uit een rondvraag door het ANP.

Waarschijnlijk zullen er straks nog steeds mensen zijn die ze willen kopen voor bijvoorbeeld reizen met de trein of een vakantie naar het buitenland, geven onder meer Kruidvat en Trekpleister aan. Een woordvoerster van moederbedrijf A.S. Watson zegt ook dat sommige mensen ze naar verwachting nog willen blijven gebruiken omdat ze zich dan veiliger voelen. Action benadrukt dat er voor de virusuitbraak ook al mondkapjes werden verkocht. Die waren vooral bedoeld voor mensen die schilderen of klussen. Ook Albert Heijn en Etos laten weten dat mondkapjes voorlopig nog onderdeel van het assortiment blijven.

De Nederlandse overheid denkt erover om met ingang van 26 juni de mondkapjesplicht gedeeltelijk af te schaffen, melden bronnen in Den Haag. Dat wordt waarschijnlijk vrijdag bekendgemaakt. Het kabinet zou ze niet meer willen verplichten op plekken waar anderhalve meter afstand kan worden bewaard.

Geen overschotten

Toch maken de ketens zich niet druk dat ze straks met grote voorraden aan mondkapjes blijven zitten. ‘Ons inkoopbeleid wordt eigenlijk continu aangepast aan de vraag’, laat de zegsvrouw van A.S. Watson weten. Bij Action zou een overschot nooit een probleem zijn. De keten heeft namelijk winkels in meerdere landen in de wereld, en in veel daarvan geldt nog steeds een mondkapjesplicht. Dan zouden de mondkapjes daar alsnog aan de man kunnen worden gebracht.

Dit alles betekent niet dat er straks helemaal niks verandert in de Nederlandse mondkapjesverkoop. Kruidvat en Trekpleister merken de laatste tijd al dat de vraag wat minder groot is dan eerder tijdens de coronapandemie. Toen de verplichting net was ingesteld, was er in korte tijd nog heel veel vraag. Action vertelt dat het waarschijnlijk geen nieuwe voorraad meer zal inkopen van de grootverpakkingen met vijftig wegwerpexemplaren. Als die op zijn, zullen klanten zich moeten wenden tot de kleinere verpakkingen met tien maskers. Ook verkoopt Action nog stoffen versies.

Er zijn afgelopen jaar ook veel webshops verschenen waar mondkapjes worden aangeboden. Bij Mondkapjes Winkel zijn bijvoorbeeld stoffen mondkapjes te koop die je ook kunt laten bedrukken. De ondernemer achter de webshop zegt dat er momenteel nog steeds mensen zijn die bestellingen plaatsen. Maar dit zijn er bij lange na niet meer zo veel als voorheen. Voorlopig houdt hij zijn site nog in de lucht, maar als hij straks met een voorraad mondkapjes blijft zitten is dat geen probleem. ‘Dat hoort bij het ondernemen. Normaal werk ik in de festivalwereld. Ik heb verschillende webshops voor festivalartikelen en daar komt de vraag nu juist weer op gang.’