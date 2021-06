Eerste plukjes Oranjefans in Amsterdam

‘Wij komen uit Renkum, maar we geven liever geen interviews’, aldus een kale man van middelbare leeftijd, die samen met zijn vriendin vanaf het Centraal Station richting de binnenstad gaat. De man loopt in een Oranje-shirt dat het Nederlands elftal bij een vorig eindtoernooi droeg, de vrouw heeft een ketting met Oranje-versierselen om.

Veel Oostenrijkse fans zijn al vroeg van de partij. Een groep van zo’n tien mensen laat zich op de Spuistraat testen op het coronavirus om daarna door te gaan naar één van de pleinen. Het doen van een test is verplicht om het stadion binnen te komen.

In de binnenstad zelf is het nog redelijk rustig. ‘Het is leuk dat Nederland weer aan een eindtoernooi meedoet’, zegt de 29-jarige Lana, die in de buurt van de Nieuwmarkt in het centrum woont. ‘Het gevoel is wel anders dan de vorige keer. Toen keken we met vrienden de wedstrijden in kroegen en soms op pleinen, helaas mag dat nu nog niet. De echte Oranje-sfeer is er nu niet.’