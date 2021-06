Eerste officiële tropische dag in De Bilt

Het is donderdag officieel de eerste tropische dag van 2021. Weer.nl meldt dat om 13.50 uur in De Bilt een temperatuur van 30,3 graden werd gemeten en daarmee mag deze dag als tropisch worden bestempeld.

Er is sprake van een tropische dag als op het hoofdstation van het KNMI in De Bilt 30,0 graden of meer wordt genoteerd. De temperatuur bleef daar woensdag steken bij 28,9 graden. De laatste keer dat de temperatuur in De Bilt boven de 30 graden uitkwam was op 15 september 2020. Het werd er toen 31,4 graden.