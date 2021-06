‘Groeiende interesse in bruidsmode en bruiloften’

Naar verwachting gaan op 26 juni nieuwe versoepelingen in, ook voor de horeca- en evenementensector.

Volgens voorzitter Frederiek Klop van Stichting Trouwbranche Nederland zijn horecarichtlijnen voor bruiloften leidend. ‘Dat betekent dat echtparen binnenkort wel weer de taart kunnen aansnijden en een borrel en een diner kunnen geven’. Of ook feesten kunnen doorgaan is nog de vraag, stelt Klop. ‘Dat gaat ervan afhangen of we ook worden aangemerkt als evenement’.

Jojanneke van der Veer, medewerker bij trouwlocatie Het Rijk van de Keizer, zegt dat komende periode helemaal is volgeboekt: ‘Vorig jaar vroegen mensen minder bruiloften aan vanwege de pandemie. Nu zitten we helemaal vol, ook omdat veel bruiloften toen zijn verplaatst’. Ook weddingplanner Mirjam Fondse heeft het drukker. ‘Dat zie ik ook bij collega’s. Er komt weer beweging in, mensen krijgen er meer vertrouwen in dat het kan’.

Ook kledingwinkels Suitable Zwolle, HKC Hony in Zwolle, Alberto Axu Couture in Zeist en Jan Eringa in Leeuwarden zien dat er sinds mei meer trouwkledij wordt verkocht. Zo zegt Alberto Axu, eigenaar van Alberto Axu Couture: ‘Met name sinds drie weken geleden, toen veel versoepeld werd, hebben wij het ontzettend druk. De datum voor bruiloften staat vast en dus kopen mensen meer trouwjurken en -pakken. Als de versoepelingen zo doorgaan dan verwachten we een nog drukkere periode’.