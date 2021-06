Veluwse gemeenten willen ‘pas op de plaats’ met Lelystad Airport

De Veluwse gemeenten Heerde, Elburg, Epe, Hattem, Oldebroek en Voorst willen dat een nieuw kabinet een nieuw besluit neemt over Lelystad Airport. Door de coronacrisis is de druk op Schiphol sterk verminderd, dus er is nu alle tijd om alsnog een ‘goed besluit’ te nemen, vinden de burgemeesters. Ze roepen de informateur op om ‘pas op de plaats’ te maken met de regionale luchthaven.

Jan Willem Wiggers, waarnemend burgemeester van Heerde, vindt dat het nieuwe kabinet het vertrouwen in de overheid moet herstellen. ‘De Rijksoverheid moet zich houden aan de wet- en regelgeving.’ In de afgelopen jaren zijn er meermalen fouten en verkeerde aannames ontdekt in stukken van het Rijk over de opening van Lelystad Airport als luchthaven voor vakantievluchten. De opening staat ondanks nog lopende rechtszaken en ingediende bezwaren gepland voor 2022.

De gemeenten vinden dat de Luchtvaartnota 2020 - 2050 heroverwogen moet worden. Er moet ook een heldere afweging komen van de negatieve effecten van Lelystad Airport op de leefomgeving van mens en dier. Daarnaast moet het ministerie uitleggen hoe het zit met de luchtruimherziening, die er voor moet zorgen dat laagvliegen vanaf Lelystad niet voorkomt. Pas na al die stappen kan er een nieuw luchthavenbesluit over Lelystad worden genomen, aldus de burgemeesters.