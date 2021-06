Sywert van Lienden zegt na ‘goed onderling overleg’ zijn lidmaatschap van het CDA op. Dat heeft het partijbestuur bekendgemaakt. De opiniemaker is in opspraak geraakt door een omstreden mondkapjesdeal waar hij miljoenen mee verdiende, terwijl hij steeds had gezegd de maskers voor zorgpersoneel ‘om niet’ te hebben geleverd.