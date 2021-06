Rechtbank rondt bespreking feiten in proces Martien R. af

De rechtbank in Den Bosch heeft donderdagmiddag de bespreking afgerond van alle feiten in het grootste drugsproces ooit in Brabant. Dat is precies een maand nadat op 17 mei de inhoudelijke behandeling van de zaak begon.

Het ging donderdag over de vermeende criminele organisatie onder leiding van Martien R., die in 2018 en 2019 onder meer zou handelen in wapens en drugs. De rechtbank besprak de rolverdeling, het geweld en de bedreigingen die de vijftien verdachten pleegden en waarom de politie denkt dat ze nauw samenwerkten. ‘Wij zijn de kwaaiste groep van Nederland, ze vrezen ons allemaal’, zei verdachte Frank L. in een afgeluisterd gesprek. Het is een van de bewijsmiddelen.

Aan het hoofd van de vermeende criminele organisatie staat volgens de officier van justitie Martien R. (50), uit Oss. Onder ‘De Kale’ werkten onder anderen acht familieleden, die allemaal als verdachte zijn aangemerkt. Slechts drie van de vijftien hebben geen enkele familieband met R. Over Martien zei de officier: ‘Hij was de onbetwiste leider, zette de lijnen uit, bepaalde wat er gebeurde, wie mee mocht doen en wat ze mochten doen. Hij is de kwade genius. De familiebanden zijn het smeermiddel voor langdurige criminele samenwerking. Het gaat in deze familie van generatie op generatie.’

Te veel

De officier: ‘We hebben zo veel informatie over strafbare feiten dat we moesten kiezen. Sommige feiten die zijn gepleegd, haalden de dagvaarding niet. Het was simpelweg te veel.’ Zo probeerden leden van de groep in maart 2019 in de haven van Antwerpen een container garnalen te stelen. Die was door de douane apart gezet, omdat er mogelijk drugs in zaten. Volgens de officier was Martien R. getipt door een corrupte havenwerker.

Nu het bespreken van de feiten is afgerond en ook het Openbaar Ministerie zijn visie daarop heeft gegeven, is er een korte pauze in het proces. Over twee weken klinken de strafeisen.

Het proces is behoorlijk sneller gegaan dan gepland. Op één na alle verdachten én hun advocaten boycotten de rechtszaak, omdat ze bang zijn voor een oneerlijk proces. ‘Het vonnis ligt al klaar’, zei Martien R. daar eerder over. Officieel is dat pas op 6 september.