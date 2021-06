Banken klimmen op lagere beurzen, vaccinmaker CureVac keldert

De banken en verzekeraars lieten donderdag stevige winsten zien op de Europese aandelenmarkten dankzij speculatie op hogere rentetarieven in de toekomst. De Amerikaanse Federal Reserve (Fed) hield woensdag het rentetarief ongewijzigd, maar hintte wel op twee renteverhogingen in 2023. In maart gaf de Fed nog aan geen renteverhoging te voorzien tot ten minste 2024. In Frankfurt werd de Duitse biotechnoloog CureVac hard afgestraft na tegenvallende testresultaten van zijn coronavaccin.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,4 procent in de min op 730,26 punten. De MidKap verloor 0,3 procent tot 1058,80 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt en Parijs daalden 0,1 procent. De Londense FTSE-index zakte 0,6 procent.

De banken en verzekeraars Aegon, ING, ASR en NN Group, die meer winst maken bij een hogere rente, stonden bovenaan bij de hoofdbedrijven op het Damrak met winsten tot 3,5 procent. In de MidKap ging ABN AMRO aan kop met een plus van 2,7 procent. In Frankfurt won Deutsche Bank 3 procent en Barclays steeg 2,5 procent in Londen. De Franse banken BNP Paribas en Crédit Agricole klommen tot dik 3 procent. In Oslo liet de Noorse centrale bank weten de rente in september waarschijnlijk al te verhogen.

Adyen

Fintechbedrijf Adyen en chiptoeleverancier ASMI sloten de rij in de AEX met verliezen van 2,5 procent. Staalconcern ArcelorMittal volgde met een min van 1,7 procent. Speciaalchemiebedrijf Corbion was de grootste daler bij de middelgrote bedrijven met een min van 2,5 procent.

In Frankfurt raakte CureVac ruim 40 procent aan beurswaarde kwijt. Beleggers reageerden teleurgesteld op het nieuws dat het vaccin van de Duitse biofarmaceut slechts 47 procent effectief is gebleken tegen het coronavirus. Daarmee voldoet het vaccin nog niet aan de geëiste criteria en komt de levering van miljoenen vaccins aan Europese lidstaten mogelijk in gevaar.

Ryanair

Ryanair dikte 3,6 procent aan in Dublin. De Ierse luchtvaartmaatschappij gaat de Britse overheid aanklagen om het ‘stoplicht’-systeem met reisadviezen. De prijsvechter ergert zich eraan dat het Verenigd Koninkrijk maar weinig bestemmingen heeft staan op zijn lijst van landen zonder quarantainevereisten. Concurrenten easyJet en IAG, het moederbedrijf van British Airways, stegen tot 4,6 procent na berichten dat volledig gevaccineerde Britten mogelijk vrijer kunnen reizen.

De euro was 1,1949 dollar waard, tegen 1,2117 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent duurder op 72,24 dollar. Brentolie kostte ook 0,1 procent meer, op 74,43 dollar per vat.