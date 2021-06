Sneller vaccinatieproces in Suriname begint te werken

Door aanpassing van het vaccinatieproces kan voortaan sneller ingeënt worden in Suriname. Er worden meer gericht vragen gesteld aan mensen die zich laten vaccineren, er wordt geen bloeddruk meer opgemeten en er is een wachttijd van maximaal een kwartier na de vaccinatie. Het is volgens Rakesh Sukul, de directeur van het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid, duidelijk gebleken uit de prikresultaten van afgelopen week dat nu het tempo erin zit. Het gaat anderhalf keer sneller dan de afgelopen maanden, aldus Sukul.

Het idee voor een sneller vaccinatieproces kwam van de Nederlandse arts Marc Sprenger. Hij is door de Nederlandse regering als speciale coronagezant aangesteld. Volgens Sprenger is vaccinatie de beste manier om de coronapandemie in Suriname de kop in te drukken, zo zegt hij in gesprek met het ANP.

Toch is het aantal prikken per dag niet met dezelfde hoeveelheid gestegen. De reden hiervoor is dat de Surinamers inmiddels weten dat er geen schaarste aan vaccins zal ontstaan en minder haast hebben, aldus Sukul. Nederland heeft immers toegezegd binnenkort tussen de 500.000 en 750.000 vaccins naar Suriname te sturen.

Artsen, verpleegkundigen en technici

Sprenger was vorige week in Suriname om te kijken welke hulp het land de komende tijd nog nodig heeft. Begin juni kwam er een groep van ruim twintig artsen, verpleegkundigen en technici naar Suriname. Inmiddels bestaat de groep uit ongeveer 35 mensen. ‘’De bedoeling is dat er steeds ongeveer 35 mensen in Suriname zullen zijn om hun Surinaamse collega’s te ondersteunen. Zij zullen in Suriname blijven tot het aantal ziekenhuisopnames genormaliseerd is’’, aldus Sprenger, die deze week minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge spreekt over verdere hulp aan het land.

Behalve personeel zal Nederland de komende tijd ook apparatuur en medicijnen naar Suriname sturen. Het gaat onder meer om zuurstofapparaten die patiënten thuis kunnen gebruiken. Wat betreft de medicijnen gaat het om dexamethason en bloedverdunners. Deze medicijnen zijn belangrijk voor patiënten die zuurstof krijgen en herstellende zijn. Hoe lang Suriname de hulp van Nederland nog nodig heeft, is moeilijk te zeggen. Op dit moment komen er iedere dag nog meer dan tweehonderd positieve gevallen bij. Als de vaccinatiebereidheid groot blijft, kan het aantal besmettingen wel snel onder controle komen, aldus Sprenger.