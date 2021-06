Tegenvaller CureVac zit Duitse vaccinatiecampagne niet in de weg

De lage effectiviteit van het Duitse coronavaccin CVnCoV van farmaceut CureVac in de meest recente test vormt volgens het ministerie van Gezondheid geen probleem voor de Duitse vaccinatiecampagne. Het middel is voor 47 procent effectief tegen het coronavirus, aanzienlijk lager dan de door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gewenste 70 procent.