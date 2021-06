Noorse centrale bank verhoogt rente waarschijnlijk in september

De Noorse centrale bank verwacht in september zijn belangrijkste rentetarief te verhogen. Net als andere centrale banken besloot de Norges Bank in het voorjaar van 2020 de rente drastisch te verlagen, naar 0 procent, om zo de economie draaiende te houden tijdens de coronapandemie. Als een van de eerste rijkere landen hinten de Noren nu op een spoedige renteverhoging.

‘Binnen de huidige beoordeling van de vooruitzichten en risico’s wordt de beleidsrente waarschijnlijk in september verhoogd’, zei gouverneur Oystein Olsen donderdag bij het nieuwste rentebesluit van de Noorse centrale bank. Eerder meldde Norges Bank al de rente waarschijnlijk te verhogen in de tweede helft van dit jaar, maar plakte daar nog geen specifieke datum op.

Philip Lane, hoofdeconoom van de Europese Centrale Bank (ECB), liet eerder op de dag doorschemeren dat van de centrale bank voor de eurozone in september nog geen wijziging van koers moet worden verwacht. Nog niet alle harde economische data over het economisch herstel zijn dan binnen, zo zei hij.

Historisch laag

De ECB hield al voor de coronacrisis de rentes historisch laag om de economische groei en inflatie aan te jagen in de eurozone. Daar kwam nog eens een massaal opkoopprogramma van obligaties ter waarde van 1850 miljard euro bij om meer geld in te economie te laten stromen na de uitbraak van de coronavirus. Dit moet ervoor zorgen dat bedrijven en huishoudens gemakkelijk geld kunnen lenen.

Nu het economisch herstel van de coronacrisis vaart krijgt, doemen ook zorgen over sterk oplopende inflatie bij blijvend goedkoop-geldbeleid. De Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve sloeg woensdag bij zijn rentebesluit al een strengere toon aan. De Fed zal de rente, die in reactie op de coronacrisis drastisch werd verlaagd, naar verwachting in 2023 verhogen. Dat is vroeger dan aanvankelijk verwacht.