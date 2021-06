Mondkapjes niet meer verplicht in buitenlucht Noordrijn-Westfalen

Mondkapjes zijn vanaf maandag niet meer verplicht in de buitenlucht in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Het aantal coronabesmettingen in de aan Nederland grenzende deelstaat is dusdanig gedaald, dat een deel van de coronamaatregelen wordt afgeschaald.

In wachtrijen moeten echter nog wel mondkapjes worden gedragen, omdat mensen dan dicht op elkaar staan, net als in openbare ruimtes in gebouwen. Duitsland is sowieso bezig met het versoepelen van maatregelen. De noodwet voor de extra maatregelen wordt niet verlengd en vervalt 30 juni. Veel restricties worden dan geschrapt.

Thuiswerken is bijvoorbeeld vanaf juli niet meer verplicht in Duitsland. De autoriteiten kijken nog wel of er speciale regels moeten komen, bijvoorbeeld voor het dragen van mondkapjes op kantoor.

Andere landen

Andere landen zijn ook bezig met versoepelingen. Frankrijk schrapt de mondmaskerverplichting in de buitenlucht vanaf donderdag (17 juni) en de avondklok wordt op 20 juni afgeschaft. Sinds 30 oktober was er een avondklok in het land, die op het hoogtepunt van de coronabesmettingen al om 18.00 uur inging. Momenteel is die vanaf 23.00 uur van kracht.

De Franse minister van Gezondheid Olivier Véran zei donderdag tegen televisiezender BFM dat vanaf juli ook de discotheken weer open kunnen. Maar wel onder strenge voorwaarden. De Franse horeca heropende in juni bijna volledig, onder een aantal voorwaarden zoals een maximum aantal bezoekers.

In België wordt het verplichte thuiswerken vanaf 1 juli afgeschaft. Veel bedrijven en werknemers hebben echter al aangegeven niet direct weer volledig op kantoor te gaan werken. Het dragen van mondkapjes en het afstand houden van elkaar blijven waarschijnlijk nog tot 1 september van kracht in België.