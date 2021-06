Politie Hongkong pakt leidinggevenden prodemocratische krant op

Onder anderen hoofdredacteur Ryan Law en uitgever Cheung Kim-hung zijn gearresteerd, meldt de South China Morning Post. Volgens de krant drongen ongeveer tweehonderd agenten rond 07.00 uur lokale tijd het hoofdkantoor binnen, rond 13.30 was de operatie voorbij. De agenten doorzochten onder meer laptops en documenten. De politie liet weten dat het zoekt naar bewijs voor het oproepen tot buitenlandse inmenging. De journalisten mochten de werkvloer niet op en moesten zich laten registreren voor ze het gebouw in mochten.

Tijdens een persconferentie zei een politiebaas dat zeker dertig artikelen van de Daily Apple de reden zijn achter de inval. In die artikelen worden buitenlandse mogendheden opgeroepen om sancties op te leggen aan Hongkong en China. Het gaat vooral om opiniestukken en commentaren, enkele daarvan zijn geschreven door de eigenaar van de krant, mediatycoon Jimmy Lai.

Tweede politie-inval

Het is de tweede politie-inval in een jaar bij de krant. Eind mei werd de 73-jarige Lai schuldig bevonden aan het organiseren van een samenkomst zonder toestemming van de autoriteiten tijdens een van de protesten voor democratie in 2019. Lai geldt als een van de belangrijkste activisten in Hongkong.

De autoriteiten melden dat ook de banktegoeden van de krant zijn bevroren. Het gaat om ongeveer 2 miljoen euro. Tijdens een persconferentie over de inval benadrukte veiligheidsminister John Lee Ka-chiu dat journalisten nog veilig hun werk kunnen doen in Hongkong. ‘Zolang ze zich aan de wet houden en vooral aan de Nationale Veiligheidswet. Journalisten moeten afstand nemen van de werkwijze van de Daily Apple.’

Bij prodemocratische protesten, die geregeld uit de hand liepen, werden meer dan 10.000 mensen opgepakt. Ongeveer een kwart van deze betogers is veroordeeld. De belangrijkste kopstukken van de prodemocratische beweging zitten vast of zijn naar het buitenland gevlucht. De protestgolf kwam ten einde door een omstreden veiligheidswet die Peking in Hongkong heeft ingevoerd. Deze verbiedt het streven naar afscheiding, buitenlandse inmenging en staatsondermijnende activiteiten.