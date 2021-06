OM seponeert aangifte zedenmisdrijf Ruinerwold-vader

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een aangifte van seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen Gerrit Jan van D., de vader van negen kinderen in de geruchtmakende Ruinerwoldzaak, geseponeerd. Dat maakte het OM Oost-Nederland donderdagochtend bekend.

Het strafbare feit zou de 68-jarige Van D. hebben gepleegd in Ermelo, binnen het eigen gezin. Het OM is van mening dat het strafbare feit bewijsbaar is, maar dat ‘een andere aanpak dan strafrechtelijke vervolging de voorkeur heeft’. De man ontvangt op dit moment zorg.