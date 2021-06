Noord-Korea geeft na ruim 15 jaar buitenlandse hulp

Noord-Korea heeft voor het eerst sinds 2005 buitenlandse hulp geboden. Bij de Verenigde Naties is een gift binnengekomen van 300.000 dollar (250.000 euro) voor het Humanitair Fonds voor Myanmar. Het fonds is van het VN-Bureau voor Coördinatie van Humanitaire Zaken (OCHA) dat heeft opgeroepen geld te storten voor het Zuidoost-Aziatische land waar sinds een militaire staatsgreep begin februari protesten bloedig worden onderdrukt en de economie zwaar is getroffen door de omwenteling.