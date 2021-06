Damrak verwerkt signaal van Fed op snellere renteverhoging

Beleggers op de Amsterdamse beurs verwerken donderdag het rentebesluit van de Federal Reserve (Fed). De Amerikaanse centrale bank hield woensdag het rentetarief ongewijzigd, maar hintte wel op twee renteverhogingen in 2023. In maart gaf de Fed nog aan geen renteverhoging te voorzien tot ten minste 2024. Ook verhoogde de Fed zijn inflatieverwachting voor dit jaar met een vol procentpunt tot 3,4 procent.

Hogere rentes en een snel oplopende inflatie zijn doorgaans slecht nieuws voor aandelen. Vooral de sterk gestegen technologiebedrijven zullen daardoor naar verwachting onder druk komen te staan. De hogere rentetarieven zijn wel goed nieuws voor het verdienmodel van de financiële bedrijven als banken en verzekeraars.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst op basis van de openingsindicatoren af op een lager begin van de handelsdag. Ook de andere Europese beurzen lijken in het rood te openen. De belangrijkste aandelenmarkten in Azië lieten donderdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio eindigde 0,9 procent lager onder aanvoering van de Japanse technologiebedrijven.

CureVac

In Frankfurt gaat de aandacht uit naar CureVac. Het coronavaccin van de Duitse biofarmaceut is in de laatste proef slechts 47 procent effectief gebleken tegen het coronavirus. Daarmee voldoet het vaccin nog niet aan de geëiste criteria en komt de levering van miljoenen vaccins aan Europese lidstaten mogelijk in gevaar. Het bedrijf verwachtte in het vierde kwartaal vaccins te gaan leveren.

Ook Ryanair staat in de belangstelling. De Ierse luchtvaartmaatschappij gaat de Britse overheid aanklagen om diens ‘stoplicht’-systeem met reisadviezen. De prijsvechter ergert zich eraan dat het Verenigd Koninkrijk maar weinig bestemmingen heeft staan op zijn lijst van landen zonder quarantainevereisten. Portugal stond even op de lijst, maar werd daar later door een toename van de besmettingscijfers weer vanaf gehaald.

AEX-index

De Europese beurzen gingen woensdag overwegend licht omhoog. De AEX-index eindigde 0,3 procent hoger op 733,50 punten en de MidKap won 0,1 procent tot 1062,24 punten. Londen en Parijs stegen 0,2 procent. De beurs in Frankfurt daalde 0,1 procent. Wall Street verloor terrein na het rentebesluit van de Fed. De Dow-Jonesindex zakte 0,8 procent tot 34.033,67 punten. De brede S&P 500 verloor 0,5 procent en techgraadmeter Nasdaq daalde 0,2 procent.

De euro was 1,2004 dollar waard, tegenover 1,2117 dollar een dag eerder. De olieprijzen vielen wat terug na de stijging tot het hoogste niveau in 2,5 jaar op woensdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,3 procent tot 71,95 dollar. Brentolie kostte ook 0,3 procent minder, op 74,14 dollar per vat.