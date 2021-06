Onderzoek verzekeraars: slimme rijhulp maakt verkeer veiliger

Het effectiefste systeem om auto-ongelukken te voorkomen is de zogeheten Lane Keep Assist. Deze technologie helpt de bestuurder binnen de witte belijning op de wegen te blijven, door actief mee te sturen. De kans op een ongeluk als je dit systeem niet gebruikt, is volgens het Verbond van Verzekeraars tot drie keer zo groot.

De koepelorganisatie is ook enthousiast over systemen die waarschuwen voor een botsing door achteropkomend verkeer. Die zouden de kans op een ongeval met de helft terugdringen. Sensoren en lichtjes die waarschuwen voor andere weggebruikers in de dode hoek verminderen volgens verzekeraars het risico op een ongeval met 33 procent.

Onderzoekers van het Data Analytics Centre van het Verbond van Verzekeraars keken onder andere naar bijna 950.000 verkeersongelukken waarbij twee bestuurders betrokken waren. Dat combineerden ze met gegevens over welke rijhulpsystemen aanwezig zijn in auto’s en andere data.