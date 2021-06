Koning opent expositie over omstreden Gouden Koets

Koning Willem-Alexander opent donderdag een expositie over de Gouden Koets in het Amsterdam Museum. Het koninklijke rijtuig is weer te zien na een langdurige restauratie en staat tot en met 27 februari in een glazen ruimte op de binnenplaats van het museum.

In de zes omringende zalen komt de geschiedenis van de Gouden Koets voorbij, maar gaan de makers ook uitgebreid in op de maatschappelijke discussie die is ontstaan over het ‘koloniale’ paneel op de zijkant. Zo’n 25 mensen met diverse expertise en achtergrond hebben meegedacht over de tentoonstelling.

Het rijtuig was in 1898 een geschenk van de Amsterdammers aan koningin Wilhelmina. Nu keert de Gouden Koets terug naar de plek waar hij vandaan komt, aldus museumdirecteur Judikje Kiers. Waar nu het museum zit, was vroeger het Burgerweeshuis. De weesmeisjes borduurden destijds mee aan de kussens van de koets.

De Gouden Koets reed voor het eerst bij het huwelijk van Wilhelmina en heeft daarna dienst gedaan bij diverse koninklijke gelegenheden, zoals inhuldigingen, huwelijken, dopen en traditiegetrouw op Prinsjesdag.