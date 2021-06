OM bespreekt belangrijke onderdelen MH17-strafdossier

In het zeer omvangrijke proces rond de ramp met vlucht MH17, krijgt het Openbaar Ministerie deze dagen de kans delen uit het dossier onder de aandacht te brengen die zij belangrijk acht. Er zijn twee dagen voor uitgetrokken, maar het OM gaf al aan waarschijnlijk alleen de donderdag nodig te hebben.

Afgelopen week heeft de rechtbank Den Haag in een uitgebreid en gedetailleerd betoog drie dagen lang het omvangrijke strafdossier doorgenomen. Die bespreking van het dossier bleef eenrichtingsverkeer, geen van de vier verdachten is namelijk verschenen in de rechtbank om op de bevindingen te reageren. Drie van hen hebben zelfs helemaal niets laten horen, alleen Oleg Poelatov laat zich door advocaten verdedigen.

De belangrijkste vraag in het monsterproces is: hebben rebellenleider Igor Girkin, zijn rechterhand Sergej Doebinski, diens assistent Oleg Poelatov en garnizoenscommandant Leonid Chartsjenko iets te maken met het neerstorten van het vliegtuig op 17 juli 2014? Alle 298 inzittenden kwamen daardoor om het leven. De vier verdachten ontkennen iedere vorm van betrokkenheid bij de vliegramp.

De rechtbank - voor deze zaak uitgeweken naar het Justitieel Complex op Schiphol - liet tijdens het bespreken van het dossier meerdere keren nadrukkelijk weten pas bij het vonnis een beoordeling te geven over het dossier.

Na ruim een jaar voorbereidende zittingen is vorige week een begin gemaakt met de inhoudelijke behandeling van het monsterproces. De uitspraak wordt niet eerder dan volgend jaar verwacht.