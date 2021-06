Duits coronavaccin van CureVac maar voor 47 procent effectief

Het coronavaccin van de Duitse biofarmaceut CureVac is in de laatste proef slechts 47 procent effectief gebleken tegen het coronavaccin, dat heeft het bedrijf woensdagavond laat laten weten. Daarmee voldoet het vaccin nog niet aan de geëiste criteria en komt de levering van miljoenen coronavaccins aan Europese lidstaten mogelijk in gevaar. Het bedrijf verwachtte in het vierde kwartaal vaccins te gaan leveren.