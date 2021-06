Nederlanders werken minder uren sinds corona, maar willen er meer

De onderzoekers zien vooral het aantal banen van minder dan 12 uur in de week toenemen. In het eerste kwartaal was het aantal werkenden dat zoveel uren maakte met 83.000 toegenomen vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. De groep voltijders kromp juist. Sinds het tweede kwartaal laten de cijfers een beweging zien richting kortere werkweken.

Veel mensen die geen volledige werkweken draaien, willen juist meer uren maken. In het vorige kwartaal was het aantal deeltijders dat meer wilde werken met 71.000 toegenomen vergeleken met een jaar eerder. Dat betrof met name mensen die minder dan 12 uur in de week bezig waren met hun werk.

