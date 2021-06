Justitie VS schrapt onderzoek naar oud-veiligheidsadviseur Bolton

Het Amerikaanse ministerie van Justitie schrapt het strafrechtelijk onderzoek naar een voormalige veiligheidsadviseur van ex-president Donald Trump, aldus de advocaat van Bolton. John Bolton werd ervan beschuldigd geheime informatie te hebben gedeeld in zijn boek over zijn zeventien maanden in het Witte Huis.

Bolton uitte vorig jaar in zijn boek kritiek op zijn voormalige baas, die volgens hem zijn eigen belangen boven die van het land zou hebben verkozen. De regering-Trump probeerde de publicatie te voorkomen, maar slaagde daar niet in. Ook werd geprobeerd de opbrengsten op te eisen. Het boek was een bestseller in de Verenigde Staten.

Na de onsuccesvolle gang naar de rechter begon het ministerie van Justitie onder Trump met een strafrechtelijke onderzoek naar Bolton. Federale aanklagers stuurden dagvaardingen naar zijn uitgever Simon & Schuster om de communicatie met Bolton op te eisen, meldde The New York Times destijds.

De krant meldt nu op basis van bronnen dat overheidsadviseurs hebben geconcludeerd dat in de zaak-Bolton politiek is gehandeld en dat het proces geen kans op slagen heeft. Volgens de advocaat van Bolton heeft het ministerie van Justitie ‘stilzwijgend erkend dat Trump en zijn functionarissen in het Witte Huis onrechtmatig hebben gehandeld.’