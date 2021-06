Facebook wil advertenties tonen in virtual reality-games

Facebook is van plan advertenties te gaan tonen in virtual reality-games op zijn Oculus Quest headset. Dat betekent een opsteker voor het Amerikaanse socialemediabedrijf bij het plan de dure hardwaretak om te turnen in een onderdeel waarmee geld kan worden verdiend.

Voorlopig gaat het om een test. In de komende weken zal Facebook advertenties tonen in Blaston, een futuristisch schietspel van Resolution Games. Daarnaast gaat het om programma’s van een paar andere ontwikkelaars, zo wordt in een blogpost van het bedrijf gemeld. Gamingbedrijven zullen een deel van de inkomsten uit de advertenties opstrijken, maar Facebook maakte niet bekend welk deel dat dan is.

Facebook meldde afgelopen maand al dat het een proef met advertenties voor de Oculus zou beginnen. Met de inkomsten uit de reclames moet een deel van de aanzienlijke investering in de headset worden terugverdiend. Facebook houdt de prijzen daarvan laag om consumenten te verleiden er een aan te schaffen. Binnen de VR-wereld is het ook makkelijker om te garanderen dat een advertentie wordt gezien.

Augmented reality

Volgens Facebook-topman Marc Zuckerberg zijn VR-apparaten, maar ook AR-apparaten, augmented reality waarbij de echte wereld met de virtuele wereld wordt vermengd, het volgende grote platform voor menselijke communicatie na mobiele telefoons. Uiteindelijk zullen deze technologieën volgens hem persoonlijke sociale interacties vervangen.

Facebook weet met deze technologie onder andere Apple als concurrent. Dat bedrijf brengt binnenkort zijn VR-apparaat op de markt. Beide bedrijven ontwikkelen ook een eigen AR-bril.