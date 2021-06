Mogelijk extra onderzoek luchtruim Oekraïne ten tijde van MH17

Het kabinet gaat kijken of er aanvullend extern onderzoek kan komen naar de opening van het luchtruim van Oekraïne tijdens de ramp met vlucht MH17 bijna zeven jaar geleden. De Tweede Kamer is ontevreden over een ander onafhankelijk onderzoek naar deze kwestie.

‘Ik erken en herken de zorgen’, zei demissionair minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) woensdag in de Kamer tijdens een debat over MH17. Ze waarschuwde de partijen ook direct dat haar verwachtingen ‘niet hooggespannen’ zijn over het mogelijke additionele onderzoek.

Het rapport van de Flight Safety Foundation (FSF) kwam begin dit jaar naar buiten. Daaruit bleek dat de regering van Oekraïne zich er niet bewust van was dat er een bedreiging bestond voor de burgerluchtvaart in juli 2014. Toen werd vlucht MH17 boven oorlogsgebied in Oost-Oekraïne neergeschoten.

Onafhankelijk onderzoek

Op aandringen van de Kamer ging het kabinet in 2019 akkoord met het onafhankelijke onderzoek. De Kamer wilde onder meer weten waarom het luchtruim boven het conflictgebied niet gesloten was. Maar het onderzoek van FSF werd volledig schriftelijk gedaan. Dat was de wens van Rusland en Oekraïne.

Raymond de Roon (PVV) zei ‘teleurgesteld’ te zijn. Veel informatie was niet beschikbaar voor de onderzoekers. Volgens CDA’er Hilde Palland (CDA) heeft het rapport onvoldoende opgeleverd. ‘Het is onbevredigend’. Ook andere partijen lieten merken niet tevreden te zijn over het resultaat.

Buk-raket

Volgens minister Kaag kon het kabinet Oekraïne en Rusland alleen maar vragen mee te werken met de onderzoekers. Dat het schriftelijk werd afgehandeld was de ‘keuze van soevereine landen’.

Het vliegtuig van Malaysia Airlines werd volgens internationaal onderzoek neergehaald door een Buk-raket die afkomstig was van een Russische legerbasis. Bij de ramp kwamen alle 298 inzittenden om het leven onder wie 196 Nederlanders.