Verzoek om rapport over seksuele intimidatie bij Microsoft

De investeerder heeft al meerdere grote bedrijven onder druk gezet over kwesties als beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen en tussen etnische groeperingen. Nu wil het van Microsoft jaarlijks een rapport met de resultaten van onderzoek naar beschuldigingen tegen leidinggevenden, onder wie dus Gates. Ook wil de investeerder weten welke maatregelen zijn genomen om werknemers en leidinggevenden verantwoordelijk te houden. Doorgaans houdt Microsoft zijn jaarlijkse vergadering aan het einde van het jaar.

Volgens Arunja Capital kan seksuele intimidatie en discriminatie op basis van geslacht schadelijk zijn voor de aandeelhouderswaarde. Het zou een hoger verloop, lagere productiviteit, meer absenties en hogere ziekteverzuimkosten in de hand werken,’ zo wordt in de resolutie gesteld.

Klacht

Na de aankondiging van Gates dat hij en zijn vrouw, Melinda French Gates, gaan scheiden, doken er berichten op over mogelijk ongepast gedrag van de voormalige directeur ten opzichte van Microsoft-medewerkers. Het bedrijf erkende dat het in 2019, toen Gates in de raad van bestuur van Microsoft zat, een klacht heeft ontvangen en dat hij in 2000 heeft geprobeerd een relatie te beginnen met een werknemer.

Het bestuur van Microsoft heeft dit onderzocht. Maar het onderzoek is niet afgerond omdat Gates vorig jaar is teruggetreden als bestuurder. hij blijft wel aan als adviseur. Microsoft-president Brad Smith zei eerder dat hij in zijn nieuwe rol contact zal houden met werknemers, maar alleen als dit op een verantwoorde manier gebeurt.

Smith zei ook dat er de afgelopen twee decennia veel is veranderd bij Microsoft rond kwesties als seksuele intimidatie. ‘Het Microsoft van 2021 is heel anders dan het Microsoft van het jaar 2000,’ zei hij. Het techconcern was niet direct bereikbaar voor commentaar op de resolutie.