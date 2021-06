Centrale bank VS verwacht eerste rentestappen in 2023

De Federal Reserve, de koepel van Amerikaanse centrale banken, tornt niet aan zijn huidige lage renteniveau’s van 0 tot 0,25 procent. De eerste rentestap wordt in 2023 verwacht, zo werd duidelijk na de tweedaagse beleidsvergadering van de Fed. Ook een tweede rentestap zal tegen het einde van 2023 een feit zijn, zo is de verwachting.

In een toelichting wees de Fed erop dat de uitrol van vaccins de verspreiding van Covid-19 in de Verenigde Staten heeft verminderd. ‘Te midden van deze vooruitgang en sterke beleidsondersteuning zijn de indicatoren van economische activiteit en werkgelegenheid versterkt.’

De Fed laat ook zijn opkoopprogramma voor obligaties ongemoeid. Nu nog worden maandelijks miljarden gestoken in de opkoop van obligaties. Dat zal zo blijven tot het moment dat er verdere vooruitgang is geboekt op het gebied van werkgelegenheid en inflatie.

Inflatie

De laatste tijd waren er zorgen bij beleggers dat de Fed eerder kan overgaan tot het aanscherpen van het monetair beleid vanwege de sterk oplopende inflatie in de VS. Die kwam in mei uit op 5 procent op jaarbasis, het hoogste niveau in dertien jaar. Verscheidene beleidsmakers van de Fed hebben gezegd dat die hogere inflatie waarschijnlijk van tijdelijke aard is en na verloop van tijd zal afzwakken.

In vergelijking met maart zagen meer beleidsmakers van de Fed een rentestap in 2023 zitten. Nu ging het om 13 van de 18 ambtenaren. In maart waren dat er nog zeven. Elf functionarissen dachten ook aan een tweede rentestap tegen het einde van dat jaar. Het aantal bestuurders dat volgend jaar een rentestap wil, nam ook toe. Evengoed is daar nog geen meerderheid voor.

Economisch herstel

Het economisch herstel in de VS wint aan kracht nu de bedrijfsbeperkingen worden opgeheven en de sociale activiteit in het hele land toeneemt. Industrie en bedrijven kunnen ook de sterke vraag niet aan. Dit heeft ook geleid tot problemen in de toeleveringsketen, langere doorlooptijden en hogere prijzen. Tegelijkertijd is de groei van de werkgelegenheid de afgelopen paar maanden teleurstellend geweest.

Volgens de beleidsmakers van de Fed zal het herstel met horten en stoten gaan, gelet op het ongekende karakter van de pandemie. De vooruitzichten voor de tweede jaarhelft zijn optimistisch omdat steeds meer Amerikanen zijn ingeënt.