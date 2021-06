Biden waarschuwt voor acties bij nieuwe cyberaanvallen Rusland

De Amerikaanse president Joe Biden heeft tegen zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin gezegd dat de Verenigde Staten actie zullen ondernemen als er nieuwe cyberaanvallen op Amerikaanse doelen worden uitgevoerd. Dat zei hij tijdens een persconferentie na zijn eerste ontmoeting met Poetin in het Zwitserse Genève.

‘Hij weet dat er gevolgen zullen zijn’, aldus Biden, verwijzend naar sancties die Rusland eerder opgelegd kreeg. De VS beschuldigen de Russen van inmenging in de presidentsverkiezingen en het hacken van Amerikaanse bedrijven, iets wat het Kremlin ontkent. Volgens Biden verzwakken Poetins acties de wereldwijde positie van zijn land. ‘Zijn geloofwaardigheid wereldwijd neemt af.’

De staatshoofden spraken in Genève ook over de mensenrechten in Rusland. Biden noemde de behandeling van de Russische oppositieleider Aleksej Navalni. Zijn gevangenschap wordt internationaal bekritiseerd. Biden verklaarde dat de gevolgen voor Rusland ‘verwoestend’ zullen zijn als Navalni zal overlijden. Andere onderwerpen die aan bod kwamen waren kernwapens, de uitwisseling van gevangenen en Oost-Oekraïne.

G7-top

De gevoerde gesprekken waren volgens Biden ‘goed en positief’. Poetin omschreef het overleg eerder op de avond als ‘constructief’, nadat hij bekendmaakte dat zij hun ambassadeurs weer naar elkaars landen sturen. Volgens Biden waren beide leiders het niet over alle onderwerpen eens, maar kreeg hij wel de kans om uit te leggen hoe de VS over bepaalde zaken denkt.

Biden arriveerde vorige week woensdag in het Verenigd Koninkrijk, waar hij de G7-top bijwoonde en het koningshuis ontmoette. Hij reisde vervolgens door naar België voor bijeenkomsten van de NAVO en de Europese Unie. Het bezoek aan Europa werd afgesloten met de ontmoeting met Poetin. Na zijn persconferentie vertrok hij naar de luchthaven.