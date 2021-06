Euro95 was nog nooit zo duur, ook diesel bijna op piek

Tanken van Euro95 is nog nooit zo duur geweest als nu. Volgens consumentenorganisatie UnitedConsumers bedroeg de adviesprijs voor een liter E10 (Euro95) woensdag 1,911 euro. Dat is de hoogste prijs ooit gemeten. Voor diesel geldt momenteel een adviesprijs van 1,557 euro. Daarmee nadert die brandstof ook de hoogste prijs ooit. Dat was nu nog medio oktober 2012 toen de adviesprijs voor een liter diesel 1,558 euro was.

UnitedConsumers houdt de brandstofprijzen al sinds begin deze eeuw dagelijks bij op basis van de adviesprijzen van de vijf grootste oliemaatschappijen. Pomphouders kunnen wel afwijken van de adviesprijzen. Automobilisten zijn doorgaans het duurst uit bij tankstations langs de snelweg.

Volgens prijsvergelijker brandstof-zoeker.nl is het bij goedkope pompen in Nederland nog mogelijk om E10 voor minder dan 1,70 euro per liter te tanken. De Nederlandse benzineprijs bestaat voor een groot deel uit accijns. Dat is een vaste heffing die door de overheid is vastgesteld.

Dat de brandstofprijzen oplopen is geen verrassing. Volgens het Internationaal Energieagentschap (IEA) toont de wereldwijde vraag naar olie herstel en deze vraag is waarschijnlijk volgend jaar weer terug op het niveau van voor de crisis. Daarbij wordt er minder olie uit de grond gepompt dan voorheen, vooral omdat olieconcerns sneden in hun exploratie-uitgaven.