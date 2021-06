Minister vindt dat nadelen verbreding A27 worden overschat

Demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) snapt dat mensen weerstand voelen tegen de uitbreiding van de A27 bij Amelisweerd in Utrecht, maar volgens haar worden de nadelen overschat. Het project is omstreden, omdat tegenstanders vinden dat de verbreding ten koste gaat van de omliggende natuur, het gezondheidsschade oplevert en het beoogde effect op het verkeer te beperkt is. Er zijn inmiddels 130.000 handtekeningen tegen de verbreding van de snelweg verzameld.

‘Ik snap de emotie, maar we moeten het wel in proportie zien’, zegt de minister woensdag tijdens een debat in de Tweede Kamer. Volgens haar gaat het maar om een stuk van 15 meter waar bomen worden gekapt, nog geen 0,5 procent van het totale natuurgebied. Bovendien neemt de geluidsoverlast volgens haar tot wel 10 decibel af vanwege stiller asfalt en wordt aan ‘alle grenswaarden voldaan’ wat betreft uitstoot.

Partijen willen weten of de uitbreiding nog wel nodig is, aangezien men ook na corona waarschijnlijk meer thuiswerkt dan voor de coronacrisis. De minister vindt het project ‘van groot belang voor de doorstroom en veiligheid’, maar een groot deel van de Kamer is niet overtuigd.

Handtekeningen

Volgens de Partij voor de Dieren en GroenLinks blijkt uit verschillende onderzoeken dat de uitbreiding niet tot betere doorstroming leidt en dat er vooral lokaal verkeer rijdt omdat daarvoor geen alternatief is. SP-Kamerlid Mahir Alkaya wil weten of de minister zich niet ‘achter de oren krabde’ toen er 130.000 handtekeningen tegen het project waren verzameld. ‘Dat komt niet vaak voor en we moeten dat serieus nemen’, zegt hij. Ook andere partijen, zoals D66 en de PvdA, zijn al langer kritisch op het project.

Momenteel worden de plannen voor de verbreding bekeken door de Raad van State (RvS). Die beoordeelt of ze wel voldoen aan bijvoorbeeld de stikstofregels. Eerdere snelwegprojecten, zoals de verlenging van de A15, schoten op dat vlak tekort en werden teruggestuurd. De minister moet haar stikstofberekening daarvoor beter onderbouwen. De RvS oordeelt na de zomer of de uitbreiding van de A27 in deze vorm kan doorgaan.