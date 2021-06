Olieprijs op hoogste niveau in 2,5 jaar

De olieprijzen zijn tot het hoogste niveau in 2,5 jaar gestegen. Dat gebeurde nadat bekend werd dat de Amerikaanse olievoorraden verder waren afgenomen. Daarnaast neemt de vraag naar olie toe en dit zal naar verwachting ook nog even aanhouden.

Uit Amerikaanse overheidscijfers kwam naar voren dat de voorraden van Amerika’s grootste bevoorradingshub in Oklahoma tot het laagste niveau sinds maart 2020 zijn gedaald. Verder bleek uit het rapport dat de uitvoer van olie en brandstoffen vorige week sterk is gestegen.

Chinese raffinaderijen verhoogden onlangs al hun activiteit tot het hoogste niveau ooit. Verder is de verkoop van benzine en diesel in India opgeveerd. Saoedi-Arabië waarschuwde eerder dat een ‘supercyclus’ van olieprijzen in gang kan worden gezet door een gebrek aan nieuwe exploratie-uitgaven.

Op de termijnmarkt in New York steeg de prijs voor Amerikaanse olie met 1,2 procent tot 73 dollar per vat, om daarna weer iets weg te zakken. Dat kwam vooral door de nervositeit op de financiële markten die in afwachting zijn van het rentebesluit van de Federal Reserve.