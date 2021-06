Pointer wint Sigma Award voor onderzoek roofhandel Joodse huizen

KRO-NCRV Pointer heeft voor het onderzoek naar de Vastgoedboeken een Sigma Award gewonnen, de prijs voor de beste datajournalistiek ter wereld. Dat heeft de jury van de Sigma Award woensdag bekendgemaakt. ‘Dit is een verbazingwekkend stuk datajournalistiek over een pijnlijk onderwerp’, aldus het jurycommentaar.

Het Vastgoedboeken-onderzoek gaat over onteigende en doorverkochte Joodse woningen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Makelaars, notarissen en kopers van deze panden hebben tientallen miljoenen euro’s verdiend aan deze roofhandel. De administratie van deze transacties, ook wel de Verkaufsbücher genoemd, lag jarenlang in het Nationaal Archief, en is in 2019 gedigitaliseerd. Daarmee kon voor het eerst de omvang van de roofhandel in Joods vastgoed worden beschreven.

Door de publicaties van Pointer hebben inmiddels meer dan veertig gemeenten een onderzoek ingesteld naar hun rol in deze transacties. In enkele gevallen hebben gemeenten zelf panden gekocht, het rechtsherstel gefrustreerd, of achteraf belasting geheven aan terugkerende Joodse eigenaren.

Grote impact

De jury van de Sigma Awards is voornamelijk onder de indruk van de impact van het onderzoek. ‘De impact was direct zichtbaar: gemeenten, zo bleek, hebben zelden eigen onderzoek gedaan. Als direct gevolg van dit project zijn vele hiermee begonnen’, valt in het jurycommentaar te lezen.

Het is al de tweede maal dat Pointer de prijs wint. Dit jaar werden ruim 545 inzendingen van 267 nieuwsorganisaties uit 68 landen gedaan. Naast Pointer zijn er nog twaalf andere winnaars van de Sigma Awards gekozen. Daar zit een aantal grote redacties tussen, zoals The New York Times, BuzzFeed News en The Atlantic. De prijzen worden niet in categorieën ingedeeld: de jury kiest simpelweg een aantal projecten uit waarvan zij vindt dat die bij de beste datajournalistiek in het afgelopen jaar thuishoort.