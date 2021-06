Kleine winst Amsterdamse beurs voor Fed-besluit

De aandelenbeurs in Amsterdam is met bescheiden winst de handel uitgegaan. Ook elders in Europa waren kleine uitslagen te zien, nu beleggers vooral in afwachting zijn van het rentebesluit van de Federal Reserve en de toelichting daarop.

Bij die toelichting door Fed-preses zal zeer scherp worden gelet op mogelijke hints over het al dan niet laten doorgaan van het stimuleringsbeleid van de centralebankenkoepel van de VS, dat voor zeer lage rentes heeft gezorgd. Daardoor zijn aandelen relatief populair.

Op het Damrak leek de vrees voor hogere rentes nog niet al te groot te zijn. De AEX-index eindigde 0,3 procent hoger op 733,50 punten. De MidKap won 0,1 procent tot 1062,24 punten. Londen en Parijs stegen 0,2 procent.

Frankfurt

De beurs in Frankfurt daalde 0,1 procent. De Duitse economie, de grootste van Europa, zal dit jaar minder sterk groeien dan eerder gedacht vanwege problemen in de toeleveringsketen, met name rond computerchips en grondstoffen. Dat meldde het vooraanstaande economische onderzoeksinstituut Ifo.

Van de hoofdfondsen in Amsterdam was Prosus de sterkste stijger met een winst van 1,7 procent. DSM en Heineken behoorden met plussen tot 1,4 procent ook tot de koplopers. Staalbedrijf ArcelorMittal eindigde in de AEX onderaan met een min van 1,6 procent.

Air France-KLM

In de MidKap steeg Air France-KLM 0,8 procent. Het netwerk van KLM in Azië en het Midden-Oosten is weer bijna terug op het niveau van voor de coronacrisis. De luchtvaartmaatschappij denkt dat nu steeds meer landen geleidelijk opengaan er voorzichtig herstel is van de vraag van klanten naar die verre bestemmingen.

JDE Peet’s won na overnamenieuws. Het moederbedrijf van Douwe Egberts eindigde 0,6 procent hoger na de bekendmaking dat het Australische koffiemerk Campos Coffee overneemt. Op de lokale markt was nieuweling NX Filtration een opvallende stijger. Het bedrijf in waterzuiveringstechnologie, dat afgelopen vrijdag naar de beurs ging, werd dik 16 procent meer waard.

De euro was 1,2117 dollar waard, tegenover 1,2127 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,1 procent duurder op 72,90 dollar. Brentolie kostte 1,2 procent meer op 74,88 dollar per vat. Daarmee zetten de olieprijzen hun opmars van de laatste tijd door.